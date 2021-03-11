Андрей Кропоткин: Именем Савенко назовем улицу в центре Калининграда

Юрий Савенко. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В честь бывшего мэра Юрия Савенко назовут улицу, расположенную в центре Калининграда. Но где именно – пока секрет. Об этом журналистам рассказал глава города Андрей Кропоткин.

- Эта улица в Калининграде. Где именно – сказать не могу. Должно пройти заседание топонимической комиссии. Это существующая улица. Дома там есть, но очень странно приписаны к другой улице – такое у нас бывает. Улица в центре города. Я ее специально искал! Все-таки ранг Юрия Савенко подразумевает улицу в центральной части Калининграда, - сказал Андрей Кропоткин.

Он отметил, что в Калининграде «в загашнике» есть еще безымянные улицы, которые берегут для почетных граждан.