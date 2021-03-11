Читал Бродского в туалете: Евгений Гришковец рассказал, как познакомился с актером Аграновичем

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Гостями шоу «Вечерний Ургант» стали калининградский драматург и режиссер Евгений Гришковец и худрук «Гоголь-центра», актер Алексей Агранович. В эфир Первого канала передача вышла в среду, 10 марта.

Наш земляк Евгений Гришковец рассказал, как он познакомился с Алексеем Аграновичем.

- Я номинировался на «Нику». Я же всегда приезжий в Москву, мотылялся один по кулуарам фестиваля. Это было в Манеже, еще не сгоревшем. И там было место, где можно было есть и выпивать. И сидел один человек, все остальное было занято. Я подсел к нему. Он ел пельмени, я тоже взял пельмени, и он порекомендовал мне взять водки. Я не отказался, - рассказал Евгений Гришковец о первой встрече с Алексеем Аграновичем.

Далее последовали весьма интимные детали того вечера.

- В итоге мы пошли по нужде. Нужда была малая, а туалет там был очень большой и какой-то гулкий. Я-то свою справил быстро, а Леша как-то задержался в кабинке и вдруг… стал читать стихи Бродского. И я понял, что такого друга не могу терять. С тех пор прошло почти 20 лет.

Артисты рассказали не только о службе на флоте, но и о спектакле по пьесе Гришковца «Между делом», который идет на сцене Театра имени Пушкина. Главную роль в нем играет как раз Алексей Агранович.