Полицейские изъяли у калининградца 1,5 килограмма пороха

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На жителя Багратионовского района завели уголовное дело за хранение взрывчатых веществ. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Во время обыска в доме подозреваемого полицейские изъяли 1 килограмм 460 граммов бездымного пороха, 6 учебно-имитационных запалов и взрывпакет.

Ранее судимый 46-летний мужчина признался, что искал боеприпасы на полях, где во времена Великой Отечественной войны проходили сражения, и добывал из обнаруженных предметов взрывчатые вещества. Теперь любителю пороха грозит до 5 лет лишения свободы.

При этом, в полиции напоминают, что добровольная выдача оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ освобождает от уголовной ответственности, если в действиях лица не содержится составов иных преступлений.