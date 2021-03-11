В мэрии Калининграда рассказали, на каких улицах в четверг отключено электричество

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В Калининграде в четверг, 11 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 19-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 12 часов света не будет на ул. Куйбышева 2,15(Школа №33), 17-27, 29-39, 41-53,65а, ул. Фрунзе 11а,

До 13 часов электричество отключено на:

пр. Победы 42-48, 52, 56, 58-68,71-79,91,93,

ул. Лесопарковая 1-15,17-23,

ул. Бассейная 1-8,

ул. Нефтяная 3-13,

пер. Лесопарковый 2,3,9а,10,27а,

ул. Рылеева 3,

ул. Энгельса 7а,

пер. Станочный 1,3-5,7-11,8,

ул. Радищева 94,

ул. Кутузова 39,

До 18 часов без света будут дома на ул. Цирковая 1-1а, 2-5, 9, 15, 8-8а,10-10а, 11, 13,17, 19, 14, 16,20,22, ул. Радистов 9, 11, 12,15а,17а, ул. Менделеева 21-41,16, 17(Дом детского творчества «Родник»)26-40,40а, 42-60, ул. Сержанта Мишина 32, ул. В. Дубинина 6,8,8а,8б,13, ул. Белинского 61а, ул. Колёсная 1а.