В Полесском районе водитель «Рено» сбил пешехода и оставил умирать в канаве

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

В Калининградской области инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который задавил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Накануне утром в поселке Тургенево в Полесском районе в придорожной канаве был обнаружен труп мужчины с повреждениями, характерными для наезда автомобилем.

В результате проверки автоинспекторы установили, что наезд на 46-летнего мужчину, который шел в попутном направлении, совершил водитель «Рено Логан». Сбив пешехода, водитель скрылся с места происшествия.

В ГИБДД также сообщили, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов.