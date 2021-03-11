В Полесском районе водитель «Рено» сбил пешехода и оставил умирать в канаве

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Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
В Калининградской области инспекторы ГИБДД разыскали водителя, который задавил пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Накануне утром в поселке Тургенево в Полесском районе в придорожной канаве был обнаружен труп мужчины с повреждениями, характерными для наезда автомобилем.
В результате проверки автоинспекторы установили, что наезд на 46-летнего мужчину, который шел в попутном направлении, совершил водитель «Рено Логан». Сбив пешехода, водитель скрылся с места происшествия.
В ГИБДД также сообщили, что на одежде погибшего не было световозвращающих элементов.