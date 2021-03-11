Предприниматели могут подключить СБП в Райффайзенбанке всего за 2 минуты

Подключить сервис приема платежей через СБП (Система быстрых платежей) теперь можно менее чем за 2 минуты. Клиенты Райффайзенбанка могут сделать это в ходе встречи с менеджером или позвонив в кол-центр. Это позволит компаниям принимать платежи по QR-кодам и экономить на оборудовании и стоимости эквайринга.

- От момента оформления заявки до получения доступа к сервису проходит около двух минут. В приветственном письме мы рассказываем клиенту, как использовать QR-коды, в том числе с помощью Telegram-бота, и настроить все виды приема платежей в мобильной кассе, включая карты и наличные, - отметил Константин Гвоздарев, ведущий менеджер продуктов электронной коммерции для малого бизнеса, Райффайзенбанк. - Там же объясняем, как узнать ID магазина, проверить историю платежей и многое другое. Это дает мгновенный доступ к самым востребованным сервисам для бизнеса, и позволяет быстро начать активную работу практически любой торговой точке.

Новые клиенты могут подать заявку на подключение СБП сразу при заключении договора на расчетно-кассовое обслуживание (РКО) и получить полный доступ к онлайн-сервисам Райффайзенбанка для бизнеса в течение одного дня.