Tele2 инвестировала более миллиарда рублей в развитие мобильного интернета в Калининградской области

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Только в последние месяцы 2020 года компанией проведены работы в 13 населенных пунктах области. Увеличена емкость сети в крупнейших районных центрах Калининградской области. Новые базовые станции с поддержкой технологий 2G/3G/4G построили в Черняховске, Гусеве и Полесске. Кроме того, в Полесском районе значительно улучшили сеть в поселке Тургенево, а также в прибрежном поселке Заливино. Технические специалисты увеличили зону охвата в Советске, Балтийске, Светлогорске, кардинально изменили качество связи в городе Немане. Новое оборудование установили также в Железнодорожном и в поселках Долгоруково и Чехово.

Значимым объектом для клиентов оператора стала дорога от Калининграда до аэропорта. Ранее на одном из участков трассы отсутствовала мобильная связь у всех операторов. Теперь на пути в аэропорт абоненты Tele2 остаются в сети.

Технические специалисты оператора также обеспечили высокоскоростным мобильным интернетом все действующие пограничные переходы. В ожидании таможенного досмотра на пути в Литву или Польшу теперь можно проводить время в сети.

Общий объем инвестиций Tele2 в инфраструктуру связи Калининградской области за последние несколько лет превысил 1 млрд рублей, что позволило увеличить количество базовых станций в регионе на 70%. Работы затронули все населенные пункты области. Кроме того, Tele2 расширила канал в сетях LTE-1800 до 15 МГц, что позволило увеличить среднюю скорость передачи данных на 30%.