На стадионе «Калининград» открылся центр подготовки хоккеистов

. Фото: пресс-служба правительства Калининградской области

На стадионе «Калининград» открыли центр подготовки хоккеистов. Полтора десятка электронных установок и классических силовых тренажеров смонтировали в одном из бывших технических подтрибунных помещений арены площадью почти 500 «квадратов», сообщает пресс-служба регионального правительства.

«Здесь будут тренироваться воспитанники отделения хоккея. Есть потенциал и для тренировок по шорт-треку. Расписание уже сформировано, и мы рассчитываем, что «сухая» подготовка займет не менее 30 процентов тренировочного времени наших воспитанников. Это первый в регионе государственный тренировочный комплекс такого уровня и мы уверены, что он будет востребован в методике наших специалистов», – рассказал директор региональной спортивной школы по зимним видам спорта Николай Мухин.

В центре подготовки для спортсменов смонтированы электронные игровые тренажеры, позволяющие имитировать и отрабатывать силу, скорость, точность и реакцию владения клюшкой. Также были оборудованы раздевалки и душевые, системы отопления и вентиляции, есть отдельно обустроенная зона с тренажерами для функциональной подготовки. Значительная часть помещения покрыта пластиковыми панелями, имитирующими лед для отработки элементов ведения шайбы без использования коньков.

Отметим, что воспитанники региональной спортивной школы по зимним видам спорта регулярно выступают на всероссийских и международных соревнованиях. Всего спортивную подготовку по хоккею, фигурному катанию, шорт-треку и керлингу там проходит почти 700 человек, в том числе призеры престижных национальных и зарубежных стартов.