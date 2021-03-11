В садоводческом обществе Калининграда сгорела женщина

Причиной пожара могло стать замыкание электропроводки. Фото: предоставлено СУ СКР по Калининградской области

Следователями регионального управления Следственного комитета произведен осмотр частного дома по улице Ручейной в садоводческом товариществе «Портовик» Калининграда, где на пожаре погибла женщина. Сообщение о найденном на пепелище трупе поступило в правоохранительные органы 10 марта.

- По данному факту следственным отделом по Центральному району организована доследственная проверка, - сообщила официальный представитель УСКР Наталья Гацко. - Установлена предварительная причина пожара – короткое замыкание электропроводки из-за внешнего источника. Видимых повреждений, указывающих на насильственный характер смерти, на теле погибшей не обнаружено. Для установления точной причины возгорания назначена пожарно-техническая судебная экспертиза, точную причину смерти погибшей позволит установить судебно-медицинская экспертиза.

По предварительным данным, в доме проживали две женщины. Одна из них вовремя заметила опасность и успела выскочить на улицу из охваченного огнем здания. Вторая женщина, личность которой пока установить пока не удалось, выбраться не смогла и погибла.