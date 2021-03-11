16 пенсионеров, 3 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 48 случаев ОРВИ, 6 случаев пневмонии.

Среди заболевших:

- 16 пенсионеров;

- 2 медицинских работника;

- 2 сотрудника образовательных учреждений;

- 5 работающих на промышленных предприятиях;

- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;

- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;

- 2 работника с/х предприятий;

- сотрудник предприятий сферы услуг;

- сотрудник санатория;

- сотрудник охранного предприятия;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 студента (Калининградский бизнес-колледж, колледж предпринимательства, БГА РФ);

- 2 учащихся (Гимназия Гурьевск, Школа 43 Калининград);

- 9 неработающих.