16 пенсионеров, 3 студента: У кого в Калининграде за сутки выявили коронавирус

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Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
За последние сутки в Калининградской области зарегистрировано 55 новых случаев коронавирусной инфекции. В структуре заболевания 48 случаев ОРВИ, 6 случаев пневмонии.
Среди заболевших:
- 16 пенсионеров;
- 2 медицинских работника;
- 2 сотрудника образовательных учреждений;
- 5 работающих на промышленных предприятиях;
- 2 сотрудника транспортных предприятий, транспортных узлов, водителей транспортных средств;
- 2 сотрудника предприятий в сфере ЖКХ;
- 2 работника с/х предприятий;
- сотрудник предприятий сферы услуг;
- сотрудник санатория;
- сотрудник охранного предприятия;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 студента (Калининградский бизнес-колледж, колледж предпринимательства, БГА РФ);
- 2 учащихся (Гимназия Гурьевск, Школа 43 Калининград);
- 9 неработающих.