На строительстве онкологического центре в поселке «Родники» начали внутреннюю отделку помещений

По договору с генеральным подрядчиком, компания выполнит остекление первого и третьего блока, а также весь комплекс работ по отделке внутренних помещений и прокладке сетей инженерных коммуникаций. На данный момент ведутся работы по остеклению верхних этажей третьего блока и по прокладке сетей водопровода, канализации и отопления. С 15 марта начнутся работы по устройство стяжек полов.

В начале апреля компания планирует начать остекление и устройство кровли на блоке №1.

- Для компании онкологический центр - приоритетный проект, - говорит глава группы «Мегаполис и партнёры» Евгений Морозов. - Я сам калининградец и знаю, как важен для Калининградской области этот объект. Возможности группы «Мегаполис» позволяют выполнять большой объем работы по договору с генподрядчиком в намеченный срок. Постоянно лично контролирую ход строительства. В прошлом году нам удалось буквально за два с половиной месяца возвести монолитно-железобетонный каркас блока №1.

Третий блок онкологического центра является самым большим. Здесь будет располагаться стационар на 200 коек. По предварительным подсчетам численность сотрудников всего медучреждения составит 558 человек, в том числе 68 врачей.

В декабре 2019 года власти расторгли с компанией «Артель» контракт на строительство онкологического центра в поселке Родники. В июле 2020 года был подписан контракт с московской компанией ПЭТРУСКо.

Силами группы «Мегаполис и партнёры» на данный момент уже возведен шестиэтажный модуль стационара и монолитно-железобетонные работы на блоке №1.