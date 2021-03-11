Калининградец получил 5,5 лет колонии за ДТП с двумя погибшими. Полгода назад за это преступление его оправдали

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Житель Краснознаменского района приговорен к 5,5 годам лишения свободы за ДТП, в котором погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

Трагедия произошла 17 февраля 2019 года 8-м километре автодороги Краснознаменск-Победино-Измайлово в придорожное дерево врезался «Фольксваген». Находившийся за рулем пьяный 35-летний мужчина, проживающий в поселке Победино, получил травмы, 39-летняя и 29-летние пассажирки легковушки от полученных ранений погибли на месте происшествия до приезда скорой помощи.

В феврале 2020 году уголовное дело в отношении водителя поступило в Краснознаменский суд. Судебное заседание откладывалось 13 раз, 29 сентября 2020 года судья постановил оправдательный приговор.

С приговором не согласился районный прокурор, который внес апелляционное представление в Калининградский областной суд. 1 декабря вышестоящая инстанция отменила оправдательный приговор, дело было направлено в Краснознаменский районный суд на новое направление.

Отбывать наказание мужчина будет в колонии общего режима. Также его лишил водительских прав на три года и обязали выплатить родственнице одной из погибших в аварии компенсацию морального вреда в размере 500 тысяч рублей.