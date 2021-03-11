Историк моды Александр Васильев – о скульптуре в Зеленоградске: Это вульгарно

Та самая скульптура, которую одобрили власти Зеленоградска. Фото: Instagram.com

Историк моды Александр Васильев раскритиковал скульптуру под названием «Курортница», которую не так давно установили в центре Зеленоградска. Еще тогда низкосортный монумент на Курортном проспекте не вызвал восторга у калининградцев. Искусствоведу Васильеву скульптура тоже не пришлась по душе.

Александр Васильев в Калининграде. Фото: Александр КАТЕРУША

- Скульптуры в Зеленоградске очень милые. Некоторые вульгарные. Я имею в виду женщину, которая с мобильником идет по улице. Понимаете, когда скульптор лепит свою любовницу и ставит ее на пьедестал, это не похвально. Это не собирательный образ, это конкретные какие-то девушки, - сказал Александр Васильев.

Напомним, у историка моды в Музее изобразительных искусств в Калининграде открылась выставка «Югендстиль и мода».