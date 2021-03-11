Калининградец обокрал подругу, пока та была в командировке

Жительница Светлогорска уехала в служебную командировку, оставив квартиру на своего 44-летнего сожителя. В отсутствие хозяйки бойфренд затосковал и принялся разгонять кручину издревле знакомым способом. Когда финансы запели романсы, а женщина все еще не вернулась, в ход пошли украшения, а затем и ноутбук отсутствующей дамы, которые были проданы, чтобы раздобыть денег на спиртное. И тут, наконец, вернулась командированная…

В общем, полицейским удалось разыскать и изъять пресловутый ноутбук. Остальное пока ищут. Перемещенному из уютной квартиры в следственный изолятор мужику шьют уголовное дело с перспективой остаться за решеткой на следующие 5 лет.