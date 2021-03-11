Поиски 7-летнего Артема Пешехонова, пропавшего в Немане, продолжат 12 марта

. Фото: Александр КАТЕРУША

Эта трагедия произошла еще 17 февраля – 7-летний Артем Пешехонов ушел из дома по улице Победы в городе Неман и пропал. Как вскоре выяснилось, он гулял по льду реки и провалился в полынью. Поисковики долго не могли получить разрешение местных служб на работы.

К 4 марта разрешение было получено, но ледовая обстановка не позволяла проводить поиск.

Как сообщается в водолазной группе «ДобротворецЪ» СЗФО» в «ВКонтакте», ежедневно водолазы совместно с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт» проводили мониторинг ледовой обстановки на реке Неман.

«На сегодняшний день российская сторона возобновила поисково-спасательные работы, так как погодные условия позволяют проводить их без угрозы для жизни водолазов. Но литовская сторона игнорирует призывы российской стороны к сотрудничеству, что очень важно в текущей ситуации. В настоящее время мы призываем литовскую сторону к проактивной позиции и оперативному сотрудничеству в поиске, а именно - к осмотру береговой линии и акватории реки, расположенной на литовской территории», - говорится в сообщении.

К поисковым мероприятиям водолазы и поисковики планируют приступить к 12 марта.

Известно, что работы будут проводить в несколько этапов. На поиск привлекают водолазов и аттестованных дайверов от группы «ДобротворецЪ». Судоводители на маломерных судах будут обследовать акваторию при помощи эхолотов-структурсканеров. Также для координации поисковых мероприятий из города Санкт-Петербург и Иваново планируют прибыть старший координатор и старший поисковой группы от Водолазной группы «ДобротворецЪ».