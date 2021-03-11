Сразу пять команд из Калининградской области участвуют в Фестивале КВН в Сочи

Сборная Светлогорска. Фото: Светлогорский городской округ

Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021», в эти дни проходит в Сочи. Как сообщается на сайте КВН, в для участия в фестивале зарегистрировано больше 500 команд. Среди них есть пять коллективов из Калининградской области.

От нашего региона заявились:

«Уже не дети», Светлый, Калининградская область;

«Большой Размер», МФЮА, Калининград;

«Замуж не зовут», БФУ им. И. Канта, Калининград;

«Кантиана», БФУ им. И. Канта, Калининград;

Сборная Светлогорска.

Как отмечается в группе Светлогорского городского округа в «ВКонтакте», команда КВН «Сборная Светлогорска» уже приехала в Сочи.

«Наша сборная заслужила эту поездку, став чемпионом лиги-2020 Международного Союза КВН «Запад России», - отметили в администрации.

Фестиваль в Сочи проходит с 11 по 22 марта.