Сразу пять команд из Калининградской области участвуют в Фестивале КВН в Сочи

Сборная Светлогорска.
Фото: Светлогорский городской округ
Международный фестиваль команд КВН «КиВиН-2021», в эти дни проходит в Сочи. Как сообщается на сайте КВН, в для участия в фестивале зарегистрировано больше 500 команд. Среди них есть пять коллективов из Калининградской области.
От нашего региона заявились:
«Уже не дети», Светлый, Калининградская область;
«Большой Размер», МФЮА, Калининград;
«Замуж не зовут», БФУ им. И. Канта, Калининград;
«Кантиана», БФУ им. И. Канта, Калининград;
Сборная Светлогорска.
Как отмечается в группе Светлогорского городского округа в «ВКонтакте», команда КВН «Сборная Светлогорска» уже приехала в Сочи.
«Наша сборная заслужила эту поездку, став чемпионом лиги-2020 Международного Союза КВН «Запад России», - отметили в администрации.
Фестиваль в Сочи проходит с 11 по 22 марта.