В Калининграде объявили в розыск пропавшего 15-летнего подростка

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Отдел полиции Московского района Калининграда объявил в розыск 15-летнего Данила Загородкина. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 7 марта подросток ушел из дома и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 16 лет, рост около 160 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые. Имеет шрам на левой щеке.

Был одет: штаны черного цвета, куртка серого цвета с капюшоном, при себе имел черную сумку через плечо.Ранее уходил из дома и самостоятельно возвращался.

В случае, если вы обладаете информацией о местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить об этом в дежурную часть отдела полиции по телефонам: 552-487, 552-402, 552-403, либо 02 (102 с мобильного).