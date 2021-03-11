В Калининградской области в этом году планируют построить 35 ФАПов

В Калининградской области в этом году на модернизацию первичного звена здравоохранения будет направлено в общей сложности 634 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

В частности, запланировано строительство врачебной амбулатории в пос. Железнодорожном под Правдинском, а также 35-ти федшельского-акушерских пунктов в десяти муниципалитетах: Багратионовском, Гвардейском, Краснознаменском, Нестеровском, Озерском, Полесском, Правдинском, Черняховском, Гурьевском и Гусевском.

«Большой объем ремонтных работ предполагается выполнить в помещениях поликлиник в Озерске, Пионерском, Черняховске и Правдинске, привести в порядок врачебную амбулаторию в пос. Славянское Полесского городского округа и десять ФАПов в нескольких муниципалитетах», - рассказали в региональном минздраве.

Кроме этого, комплексный ремонт ждет помещения поликлиники и стационара Светловской центральной городской больницы. Суммарно запланировано построить и капитально отремонтировать 53 медицинских объекта.

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