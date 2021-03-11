В Калининграде мошенники продолжают выдавать себя за сотрудников Роспотребнадзора

В Калининградской области продолжаются случаи мошеннических действий злоумышленников, которые, представляются должностными лицами управления Роспотребнадзора. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Мошенники обращаются к предпринимателям и предлагают им купить информационные материалы, а также вносить пожертвования, чтобы предстоящие проверки прошли для них «благоприятно».

«Указанные обращения не связаны с деятельностью должностных лиц Роспотребнадзора и его территориальных органов. Эти действия являются мошенническими и образуют состав преступления», - заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

О всех случаях подобных обращений следует незамедлительно сообщать в органы внутренних дел по телефону 02 (102/112 – для любых операторов мобильной связи) и Управление Роспотребнадзора по Калининградской области по телефону 53 69 42.