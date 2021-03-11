Калининградец получил 8 лет «строгача» за 154 свертка наркосмеси

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В Калининграде осудили местного жителя за покушение на сбыт крупной партии наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Мужчина приобрел и хранил для дальнейшей перепродажи более 4 граммов наркосмеси, содержащей в своем составе метадон и карфентанил. Все это «добро» злоумышленник бережно расфасовал в 154 свертка.

Подсудимый не признал вину в совершении преступления.

Суд согласился с позицией гособвинения и назначил калининградцу наказание в виде лишения свободы на 8 лет. Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.