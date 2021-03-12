В Багратионовском районе в ДТП попал рейсовый автобус

. Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"

В Багратионовском районе в четверг вечером в ДТП попал рейсовый пассажирский автобус. Об этом сообщают очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в «Вконтакте».

По предварительным данным, автобус маршрута №133 «Калининград-Пограничный» столкнулся с легковым автомобилем. Легковушка получила серьезные технические повреждения.

Очевидцы сообщают, что авария, скорее всего произошла из-за скользкой дороги.

Обстоятельства произошедшего выясняются.