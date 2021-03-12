Дятлова: Жители Прибрежного вновь жалуются на работу завода «БРАВО БВР»

. Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области

Жители микрорайона Прибрежный продолжают жаловаться на работу завода «БРАВО БВР». Об этом сообщила глава администрации Елена Дятлова.

«Вроде бы, демонтировали плавильную печь на заводе «Браво БВР», но жалобы продолжились. По словам местных жителей , запах возвращается по ночам, и исходит он от передвижных плавильных печей . Не знаю, насколько это правда, но на следующей неделе напишу обращение по этому в компетентные органы», - написала Дятлова на своей странице в Instagram.

Также глава администрации решила, после консультаций с Роспотребнадзором, вернуть газоанализатор. Она добавила, что также много вопросов у жителей Прибрежного к «Метупаку», в том числе по поводу шума по ночам.