В Калининграде в пятницу отключено электричество на 10-ти улицах

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Фото: архив "КП"
В Калининграде в пятницу, 12 марта, в течение дня не будет электричества в домах на 10-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
До 18 часов света не будет на:
ул. Октябрьская Мост №4 «Высокий»,
ул. Дзержинского 1,
ул. Октябрьская 71-73(Центр врачей общей практики ЦГКБ),
ул. Багратиона 47,
ул. Цирковая 1-19, 1а, 3а, 9а, 11а,б, 4-22, 8а, 10а, 12а,
ул. Радистов 9, 11, 15а, 17а, 12,
ул. Менделеева 17(Дом детского творчества «Родник»), 21-43, 29в, 31а, 33а, 16, 22-60, 24а, 40а, 46а,
ул. Сержанта Мишина 32а,
ул. В. Дубинина 6а,б, 8, 8а,б, 13,
ул. Белинского 61а,
ул. Колёсная 1а.