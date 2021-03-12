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Общество12 марта 2021 10:57

Калининградка украла коляску и подарила ее подруге, у которой родилась дочь

На воровку завели уголовное дело
Виктор Сергеев
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В Калининграде полицейские раскрыли кражу детской коляски из подъезда дома на улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснили полицейские, 18-летняя местная жительница украла коляску, чтобы подарить её своей знакомой, у которой недавно родилась дочь.

«Кража была обнаружена молодой мамой через несколько дней, когда та собиралась на прогулку со своим малолетним ребенком», - рассказали в полиции

На воровку завели уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до 5 лет лишения свободы.