Калининградка украла коляску и подарила ее подруге, у которой родилась дочь

В Калининграде полицейские раскрыли кражу детской коляски из подъезда дома на улице Красной. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Как выяснили полицейские, 18-летняя местная жительница украла коляску, чтобы подарить её своей знакомой, у которой недавно родилась дочь.

«Кража была обнаружена молодой мамой через несколько дней, когда та собиралась на прогулку со своим малолетним ребенком», - рассказали в полиции

На воровку завели уголовное дело по статье «Кража», ей грозит до 5 лет лишения свободы.