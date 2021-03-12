Антон Алиханов: Я хочу переизбраться на второй срок

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Губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что не имеет амбиций по переходу в федеральное правительство. Об этом он рассказал в интервью телеканалу RTVI.

«Мне еще в Калининграде слишком много надо сделать. Знаете, как у Булгакова, никогда ничего не просите, придут и дадут. Просто работай, делай свою работу хорошо. Для начала, я хочу переизбраться на второй срок, я над этим работаю, целюсь на второй срок», - сказал Антон Алиханов.

По словам Алиханова, он хочет «жать то, что посеял».

«Проведенного времени не хватает, чтобы увидеть те плоды, которые хочешь увидеть», - добавил глава региона.