В Калининграде семья отравилась угарным газом

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В Калининграде семья из четырех человека отравилась угарным газом. Об этом «Комсомолке» сообщили в «Калининградгазификации».

ЧП произошло утром в пятницу, 12 марта, в квартире на улице Нарвской. В результате отравления продуктами неполного сгорания трое взрослых и один ребенок были госпитализированы.

Прибывшая на место происшествия бригада АДС установила, что тяга в дымоходе от газовой колонки неустойчивая, также отсутствует приточный клапан.

Газоснабжение квартиры приостановлено.