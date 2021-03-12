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Общество12 марта 2021 11:33

В Калининграде семья отравилась угарным газом

Пострадавшие госпитализированы
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде семья из четырех человека отравилась угарным газом. Об этом «Комсомолке» сообщили в «Калининградгазификации».

ЧП произошло утром в пятницу, 12 марта, в квартире на улице Нарвской. В результате отравления продуктами неполного сгорания трое взрослых и один ребенок были госпитализированы.

Прибывшая на место происшествия бригада АДС установила, что тяга в дымоходе от газовой колонки неустойчивая, также отсутствует приточный клапан.

Газоснабжение квартиры приостановлено.