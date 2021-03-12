В Калининграде семья отравилась угарным газом

.
Фото: Александр Подгорчук
В Калининграде семья из четырех человека отравилась угарным газом. Об этом «Комсомолке» сообщили в «Калининградгазификации».
ЧП произошло утром в пятницу, 12 марта, в квартире на улице Нарвской. В результате отравления продуктами неполного сгорания трое взрослых и один ребенок были госпитализированы.
Прибывшая на место происшествия бригада АДС установила, что тяга в дымоходе от газовой колонки неустойчивая, также отсутствует приточный клапан.
Газоснабжение квартиры приостановлено.