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Общество12 марта 2021 11:46

В Калининграде «Безопасный город» помог найти злостного должника по транспортному налогу

Водитель уже погасил 300-тысячный долг
Виктор Сергеев
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Фото: Александр Подгорчук

В Калининграде камеры системы «Безопасный город» помогли судебным приставам выследить должника и взыскать с него 300 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба управления Службы судебных приставов.

За калининградцем числилась задолженность более 300 тысяч рублей по транспортному налогу. Мужчина по месту прописки не проживал и не выходил на связь с приставами.

На должника был зарегистрирован «Мерседес S400». По камерам «Безопасного города» приставы отследили перемещения машины и вычислили, что горожанин фактически проживает в Гурьевске.

Приставы выехали по адресу, встретились с должником и разъяснили, что в случае непогашения задолженности автомобиль арестуют, а затем направят на реализацию. После этого мужчина перевел всю сумму долга на депозитный счет структурного подразделения УФССП России по Калининградской области. Деньги уже поступили в консолидированный бюджет.