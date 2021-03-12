27 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

. Фото: Александр Подгорчук

За прошедшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 74 случая коронавируса. В структуре заболевания 58 случаев ОРВИ, у 12 пациентов диагностировали пневмонию.

Среди заболевших:

— 27 пенсионеров;

— 4 медицинских работника;

— 2 сотрудника образовательных учреждений;

— 2 работающих на промышленных предприятиях;

— 2 сотрудника транспортных предприятий;

— сотрудник предприятий в сфере ЖКХ;

— 3 сотрудника предприятий в сфере торговли и общественного питания;

— работник пищевой промышленности;

— 2 сотрудника банков;

— сотрудник санатория;

— 2 сотрудника охранного предприятия;

— 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

— 2 студента;

— 2 учащихся (школа Зеленоградска, школа №2 Калининграда);

— 12 неработающих.