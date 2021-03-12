27 пенсионеров, 4 медика: Кто в Калининграде за сутки заболел коронавирусом

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Фото: Александр Подгорчук
За прошедшие сутки в Калининградской области зарегистрировано 74 случая коронавируса. В структуре заболевания 58 случаев ОРВИ, у 12 пациентов диагностировали пневмонию.
Среди заболевших:
— 27 пенсионеров;
— 4 медицинских работника;
— 2 сотрудника образовательных учреждений;
— 2 работающих на промышленных предприятиях;
— 2 сотрудника транспортных предприятий;
— сотрудник предприятий в сфере ЖКХ;
— 3 сотрудника предприятий в сфере торговли и общественного питания;
— работник пищевой промышленности;
— 2 сотрудника банков;
— сотрудник санатория;
— 2 сотрудника охранного предприятия;
— 10 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
— 2 студента;
— 2 учащихся (школа Зеленоградска, школа №2 Калининграда);
— 12 неработающих.