Житель Полесска стащил из гаража пенсионера двигатель от «Москвича»

В Полесске раскрыта очередная кража, совершенная ради приобретения спиртного. Как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, в совершении преступления подозревается 23-летний местный житель, который уже задержан.

- По данным полиции, мужчина, нуждаясь в деньгах для покупки спиртного, решил взломать один из гаражей с целью хищения имущества, - сообщает подробности пресс-служба ведомства. - Вооружившись монтировкой, злоумышленник сорвал навесной замок в одном из помещений и проник внутрь. Не найдя каких-либо ценных строительных инструментов, подозреваемый похитил автомобильный двигатель, от припаркованного «Москвича». Мужчина похитил имущество и сдал его в пункт приема металла.

Собственно, в пункте приема металлолома полицейские и нашли двигатель, после чего приемщик указал на принесшего его человека.

За кражу мужчине грозит лишение свободы на срок до 5 лет.