На Куршской косе после 5-месячного перерыва заработает туристический центр

. Фото: Нацпарк «Куршская коса»

Визит-центр «Музейный комплекс» на Куршской косе вновь доступен для посещения с 15 марта. Пять месяцев назад он был закрыт из-за пандемии.

«Администрация нацпарка оставляет за собой право регулировать численность посетителей как в помещениях, так и на территории Визит-центра», - отмечают в пресс-службе нацпарка.

В Визит-центре можно получить ответы на вопросы, познакомиться с историей рыболовства и особенностями жизни на Куршской косе в разные периоды, осмотреть экспозиции.

Визит-центр «Музейный комплекс» расположен на берегу Куршского залива на 14,7 километре шоссе Зеленоградск-Клайпеда (между пос. Лесной и т/б «Дюны»).