Калининградца Юрия Меля не выпустили из тюрьмы в Литве, он отсидел 7 лет

Юрий Мель. Фото: Delfi.lt

Офицера запаса российской армии, калининградца Юрия Меля не выпустили из тюрьмы, хотя он отбыл положенный 7-летний срок заключения в Литве. Россия «возмущена творящемся в Литве беззаконием». Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя МИД Мария Захарова.

«Российский узник уже провел 7 лет в литовских застенках - полный срок в соответствии с приговором вильнюсского окружного суда от 27 марта 2019 года и 12 марта (2021 года - ред.) должен был быть освобожден... Апелляционный суд этого государства, видимо подстраиваясь под русофобские настроения литовского политического истеблишмента, оставил Юрия Меля под стражей до оглашения решения по апелляции генпрокуратуры Литвы, которая добивается ужесточения приговора, продления срока тюремного заключения еще на 3 года. Оглашение вердикта намечено на 31 марта», - приводит РИА «Новости» слова Захаровой.

Юрий Мель был задержан в Литве в 2014 году и получил 7-летний срок.

Бывший военнослужащий оказался виновен в том, что сидел в одном из танков, прибывших к Вильнюсскому телецентру во время известных событий ночью 13 января 1991 года.

О том, за что был задержан Юрий Мель, читайте подробно здесь.