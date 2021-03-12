В Гурьевске женщина пришла в гости и избила хозяйку квартиры тростью

В Гурьевске привлекли к ответственности 34-летнюю местную жительницу, подозреваемую в причинении телесных повреждений. Инцидент, как сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области, произошел в квартире потерпевшей.

- Во время распития алкогольной продукции между женщиной и приглашенной гостьей возник словесный конфликт. Злоумышленница, разозлившись на то, что хозяйка квартиры не соглашается с ее доводами, схватила лежащую неподалеку деревянную трость и нанесла ей несколько ударов по голове, высказывая угрозы расправы На помощь горожанке пришла ее пожилая мать, которая оттащила разъяренную женщину, - уточняет пресс-служба.

Сейчас подозреваемой грозит колония, в которой она может просидеть до двух лет. Расследование продолжается.