Калининградец два года не забирал свой «Фольксваген» из мастерской, и авто продали на запчасти

В Калининграде долгий ремонт битого в ДТП автомобиля закончился уголовным делом. Заявление в полицию поступило заявление от местного жителя, сообщившего, что у него был похищен «Фольксваген».

- По предварительным данным мужчина пригнал свой автомобиль со следами ДТП для ремонта своему приятелю, - сообщает подробности пресс-служба УМВД по Калининградской области. - Осмотрев транспортное средство, злоумышленник сообщил, что в связи с большим количеством повреждений, машине требуется долгий ремонт. Вернувшись через год, горожанин обнаружил, что его иномарка стоит без изменений. Однако, когда владелец автотранспорта вернулся еще через год, то уже не нашел своей машины. Как сообщил ему один из сотрудников автосервиса, она была продана на запчасти.

Вскоре выяснилось, что один из постоянных клиентов мастерской заметил брошенный «Фольксваген» и предложил купить его. Сотрудник автосервиса не стал долго думать и продал транспортное средство своего приятеля, предупредив, что документов на него не имеется.

В итоге, продавцу грозил лишение свободы на срок до 5 лет по статье «Кража».