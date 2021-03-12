Учителем года в Калининграде стал историк Максим Занин

В центре - победитель конкурса "Учитель года" Максим Занин Фото: администрация Калининграда

В Калининграде подвели итоги конкурса «Учитель года», в котором приняли участие 27 учителей из 24 школ города. В этом году победителем стал учитель истории и обществознания из школы № 57 Максим Александрович Занин.

Кроме того, были определены победители конкурсов «Педагогический дебют» (соревновались 28 учителей из 24 общеобразовательных учреждений) и «Сердце отдаю детям» (за первое место боролись 20 педагогов дополнительного образования из 18 образовательных учреждений города). В первом случае победу одержала учитель русского языка и литературы школы № 2 Карагачева Татьяна Андреевна, а во втором - педагог-организатор школы № 8 Молотов Виталий Дмитриевич.

В мероприятии приняли участие глава администрации Елена Дятлова, глава Калининграда Андрей Кропоткин, председатель комитета по образованию Татьяна Петухова и другие почетные гости.