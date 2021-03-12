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Происшествия12 марта 2021 21:09

В центре Калининграда пять автомобилей ГИБДД устроили погоню за пьяным водителем

Нарушитель был доставлен в дежурную часть
Иван МАРКОВ
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В пятницу вечером корреспондент «Комсомолки» заметил, как через площадь Василевского на большой скорости промчались три автомобиля ГИБДД. Как выяснилось, это была погоня за пьяным водителем, и всего в ней участвовали 5 машин.

Вскоре в пресс-службе УМВД по Калининградской области подтвердили, что правоохранители задержали нарушителя, машину которого заблокировали во дворе многоэтажки. Им оказался пьяный водитель 1981 года рождения.

- Сотрудниками полиции собран материал о привлечении его к ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Водитель доставлен в дежурную часть, - уточнили в пресс-службе.

ДТП