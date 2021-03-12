Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Еще
Радио
Комсомольская правдаКомсомольская правдаПремия Рунета-2020
Калининград
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество12 марта 2021 21:23

В Калининграде выбрали подрядчика для строительства пешеходного моста на остров Канта

Победителем конкурса стала компания «АБЗ-Дорстрой»
Иван МАРКОВ
КомментироватьОставить комментарий

Проект моста

Фото: из технической документации

В Калининграде в пятницу 12 марта был определен подрядчик для строительства пешеходного моста через Преголю со стороны улицы Виктора Гюго на остров Канта. Результаты конкурса опубликованы на портале госзакупок.

После рассмотрения двух заявок (название одной компании осталось неизвестной) победителем конкурса стало АО «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга. Компания снизила начальную стоимость контракта со 174 599 487 до 173 726 490 рублей. Мост должен быть построен до конца 2021 года.

АО «АБЗ-Дорстрой» известно в Калининграде после «скандала с горшками» при строительстве моста Высокого. Кроме того, компания строила дорогу от Сельмы до Чкаловска.