В Калининграде выбрали подрядчика для строительства пешеходного моста на остров Канта

Проект моста Фото: из технической документации

В Калининграде в пятницу 12 марта был определен подрядчик для строительства пешеходного моста через Преголю со стороны улицы Виктора Гюго на остров Канта. Результаты конкурса опубликованы на портале госзакупок.

После рассмотрения двух заявок (название одной компании осталось неизвестной) победителем конкурса стало АО «АБЗ-Дорстрой» из Санкт-Петербурга. Компания снизила начальную стоимость контракта со 174 599 487 до 173 726 490 рублей. Мост должен быть построен до конца 2021 года.

АО «АБЗ-Дорстрой» известно в Калининграде после «скандала с горшками» при строительстве моста Высокого. Кроме того, компания строила дорогу от Сельмы до Чкаловска.