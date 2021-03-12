В Калининграде директор строительной компании не доплатил налогов на сумму 19,5 миллионов рублей

В Калининграде возбуждено уголовное дело против генерального директора строительной компании. Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Калининградской области, 47-летний предприниматель обвиняется в уклонении от уплаты налогов в крупном размере.

- По версии следствия, с января 2015 по март 2018 гг., обвиняемый, действуя умышленно, с целью уклонения от уплаты налогов, включил в налоговые декларации по налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения о налоговых вычетах по хозяйственным операциям с подрядными организациями, занизив, тем самым, подлежащую уплате в бюджет сумму НДС, - поясняет пресс-служба ведомства. - В результате незаконных действий, как полагает следствие, директор общества с ограниченной ответственностью уклонился от уплаты налога на добавленную стоимость в бюджетную систему государства на общую сумму 19,5 млн рублей, что составляет крупный размер.

Сообщается, что свою вину в совершении преступления обвиняемый не признал. Вместе с тем, следователями регионального управления Следственного комитета по уголовному делу собран достаточный объем доказательств: допрошены свидетели, исследована бухгалтерская и иная документация, проведена бухгалтерская судебная экспертиза.

Чтобы обеспечить исполнение приговора в виде уплаты штрафа у предпринимателя арестовали имущество: три автомобиля, пять земельных участков и часть жилого здания, расположенного в Славском районе. Дело передано в суд.