Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» провел артиллерийские стрельбы в Балтийском море

. Фото: пресс-служба Балтфлота

Экипаж сторожевого корабля «Ярослав Мудрый» провел корабельные учения в Балтийском море.

«В общей сложности, экипаж сторожевого корабля выполнил свыше 10 боевых упражнений с практической стрельбой из артиллерийских корабельных комплексов в рамках учений по розыгрышу артиллерийского боя с надводным кораблём условного противника. В качестве мишеней были использованы буксируемые и поплавковые щиты», - сообщает пресс-служба Балтийского флота.

Кроме этого, экипаж отработал прием корабельных вертолетов Ка-27. За время проведения полетов летчиками вертолетов совершено около 20 посадок на корабль в дрейфе и на ходу.