В Калининграде умерли еще 5 человек с COVID-19

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За сутки в Калининградской области было выявлено 63 новых случая коронавируса. Количество летальных случаев увеличилось до 323. Таким образом за минувшие сутки в регионе скончались еще 5 человек с ковид.

Об этом в субботу, 13 марта, сообщает региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

К сегодняшнему дню на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 577 236 человек, из них выявлено 29 227 случаев заражения (26 802 человека выздоровели), умерли 323, остаются под медицинским наблюдением 3 268 человек.