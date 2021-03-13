В Калининграде нашелся мальчик, который пропал 7 марта

Данила найден. Фото: пресс-служба областного УМВД.

В Калининграде полицейские успешно завершили поиски 15-летнего Данила З., который ушел из дома еще 7 марта.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, школьник проводил время у своего знакомого. «Противоправных действий с ребенком не происходило. Ранее он уже неоднократно уходил из дома без разрешения родителей. С Данилой проведена беседа о недопустимости подобных действий», - отметили в полиции.

В поиске школьника были задействованы патрульные наряды полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и оперативники, а также волонтеры из поискового отряда «Запад».