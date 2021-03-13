В Калининграде коронавирусом заболел годовалый ребенок

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Фото: Александр БОЙКО
В Калининграде в числе 63 заболевших за сутки коронавирусом оказался годовалый ребенок. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает региональный штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
Среди заболевших также:
- 28 пенсионеров;
- 5 медицинских работников;
- сотрудник образовательного учреждения;
- работающий на промышленных предприятиях;
- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;
- сотрудник банка;
- сотрудник охранного предприятия;
- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;
- 3 студента (МФЮА, КИТиС, КГТУ);
- 2 учащихся (Школа Янтарного, Школа Будущего);
- 11 неработающих
В регионе остаются под медицинским наблюдением 3 268 человек.