В Калининграде коронавирусом заболел годовалый ребенок

. Фото: Александр БОЙКО

В Калининграде в числе 63 заболевших за сутки коронавирусом оказался годовалый ребенок. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает региональный штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

Среди заболевших также:

- 28 пенсионеров;

- 5 медицинских работников;

- сотрудник образовательного учреждения;

- работающий на промышленных предприятиях;

- 2 сотрудника предприятий торговли и общественного питания;

- сотрудник банка;

- сотрудник охранного предприятия;

- 7 индивидуальных предпринимателей и иных работающих;

- 3 студента (МФЮА, КИТиС, КГТУ);

- 2 учащихся (Школа Янтарного, Школа Будущего);

- 11 неработающих

В регионе остаются под медицинским наблюдением 3 268 человек.