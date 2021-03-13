Калининградца застукали в магазине за кражей алкоголя

Инцидент случился в магазине самообслуживания, расположенном на улице Красносельской. Там продавцы нажали кнопку тревожной сигнализации.

Сотрудники Росгвардии, прибывшие на место, задержали мужчину, который пытался скрыться от службы контроля с неоплаченным товаром.

Выяснилось, что он, зайдя в торговый зал, взял со стеллажа алкогольную продукцию, а также несколько товаров в отделе бытовой химии.

«Спрятав все в свой рюкзак, злоумышленник предпринял попытку скрыться с набранным товаром, но был остановлен правоохранителями», - отметили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии, сообщив, что ранее судимый мужчина был доставлен в полицию.