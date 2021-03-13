В Калининграде в Соборе Христа Спасителя отметят Прощеное воскресенье

. Фото: Калининградская епархия

В Прощеное воскресенье, 14 марта, в последнее воскресенье перед Великим постом, архиепископ Калининградский и Балтийский Серафим проведет богослужение в Кафедральном соборе Христа Спасителя Калининграда. В пресс-службе епархии отметили, что будет совершен чин прощения. Начало богослужения в 17:00.

«Прощеное воскресение — это элемент особой духовной традиции, сохраненный, пожалуй, только в православной церкви», - отметили в епархии.

Известно, что в этот день настоятель храма выходит на церковный амвон и, преклоняя колени, просит прощения у всех прихожан и духовенства. Затем прихожане подходят к батюшке и просят прощения у него за всевозможные прегрешения.

Звучит: «Прости меня, грешного». В ответ: «Бог простит, прости и меня».