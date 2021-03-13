В Калининграде на улице Разина разбросали десятки книг

. Фото: Иван МАРКОВ

Калининградцы заметили сброс книг на улице Разина. Несколько десятков книжек неизвестные разбросали возле контейнеров для раздельного сбора отходов.

. Фото: Иван МАРКОВ

Как рассказал корреспондент «Комсомолки», ставший свидетелем сброса, на земле лежат словари, техническая и художественная литература. Книжки в хорошем состоянии.

Отметим, в Калининграде книги не принимают в макулатуру. Но в городе функционируют полки обмена, на которых можно оставить ненужные вам книги и журналы. Они могут пригодиться кому-то другому.