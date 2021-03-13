Калининградцам показали рассекреченные документы о преступлениях в годы Великой Отечественной войны

. Фото: Правительство Калининградской области

В Калининграде в корпусе БФУ имени Канта на улице невского открылась выставка архивных документов о трагедии мирных жителей в годы Великой Отечественной войны, о преступлениях на оккупированной территории. Как сообщает пресс-служба областного правительства, документы рассекречены и опубликованы в рамках федерального проекта «Без срока давности», реализуемого по поручению президента.

«На стендах представлены не просто фотографии. Это свидетельство о том ужасе, который пережил наш многонациональный народ», – отметил ректор БФУ им. И. Канта Александр Федоров.

Стенды отражают информацию о преступлениях против человечества в разных регионах России. Отдельный стенд посвящен особенностям преступлений нацизма на территории нынешней Калининградской области.

Выставка продлится до 10 апреля.