«Балтика» сыграет 14 марта с командой «СКА-Хабаровск»

Балтийцы на тренировке. Фото: пресс-служба ФК "Балтика"

В воскресенье, 14 марта «Балтика» встретится с командой «СКА-Хабаровск». Матч состоится на стадионе «Калининград».

В субботу, накануне игры, балтийцы провели тренировку. Об этом сообщает пресс-служба калининградского ФК.

Отметим, ранее сообщалось, что «Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в Олимп-ФНЛ до 8 матчей. Причем, в них наша команда пропустила всего один мяч.

Так, за три «весенних» тура наша команда сократила отставание от квартета лидеров на семь очков – с 13-ти до 6.