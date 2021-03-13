«Балтика» сыграет 14 марта с командой «СКА-Хабаровск»

Балтийцы на тренировке.
Фото: пресс-служба ФК "Балтика"
В воскресенье, 14 марта «Балтика» встретится с командой «СКА-Хабаровск». Матч состоится на стадионе «Калининград».
В субботу, накануне игры, балтийцы провели тренировку. Об этом сообщает пресс-служба калининградского ФК.
Отметим, ранее сообщалось, что «Балтика» продлила свою беспроигрышную серию в Олимп-ФНЛ до 8 матчей. Причем, в них наша команда пропустила всего один мяч.
Так, за три «весенних» тура наша команда сократила отставание от квартета лидеров на семь очков – с 13-ти до 6.