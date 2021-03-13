Паруснику «Крузенштерн» заменят главные двигатели

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Парусник «Крузенштерн» стоит сейчас на ремонте в Светлом. В середине апреля он перейдет в Калининград, где будет ждать победителя торгов по замене главных двигателей. Об этом «Комсомолке» рассказал ректор Калининградского государственного технического университета Владимир Волкогон.

- Будет конкурс по замене главных двигателей судна. Они немецкого производства, они закуплены и уже в Калининграде. Стоит вопрос – кто будет менять. Ждем поступления денег на замену. Это плановое мероприятие, - говорит Владимир Волкогон.

По его словам, в конкурсе могут участвовать и отечественные, и иностранные компании. Цена вопроса – порядка 120 млн рублей. Это федеральные деньги – целевое финансирование, выделенное на ремонт «Крузенштерна» и «Седова».

- Кто победит, туда из порта Калининграда и пойдет судно. Кто победил, мы увидим, как только пройдет аукцион, - сказал Владимир Волкогон.

В этом году навигации «Крузенштерна» не предусматривается.