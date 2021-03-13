В Правдинском районе волонтеры провели субботник в кирхе Домнау

. Фото: Предоставлено организаторами

Первый в этом году субботник прошел у кирхи в Домново Правдинского района. В мероприятии участвовали 20 человек. Об этом «Комсомолке» сообщила организатор субботника Элина Демина.

Внимание уделили не только территории вокруг исторического здания, но и самой кирхе.

- Внутри кирхи убрали скопившиийся за зиму сор и листву, заделали дыры в полу. И самое главное – заложили окна, чтобы в кирху не лазали любопытствующие и непрошеные гости, - рассказала Элина.

. Фото: Предоставлено организаторами

Волонтеры продолжат зачищать склон и убирать спиленные ранее мусорные самосевы.

В планах на будущее – отремонтировать крышу.

Напомним, во время прошлогодних уборок волонтерам удалось очистить территорию, загрузить в мешки весь крупный и мелкий мусор, гнилое зерно и остатки досок. Мусор с территории вывезли.

Отметим, кирха в Домново носит статус объекта культурного наследия регионального значения.