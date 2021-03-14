В Краснознаменском районе сгорел жилой дом – есть пострадавший

Фото с места происшествия Фото: пресс-служба МЧС Калининградской области

Поздним вечером в воскресенье 13 марта в поселке Узловое Краснознаменского района произошел пожар в жилом доме. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, сигнал о возгорании поступил в Центр управления в кризисных ситуациях в 22:43 – горел жилой дом размерами 8х6 метров в поселке Узловое на улице Краснознаменской.

- Реагирование сил и средств МЧС России по Калининградской области было своевременным, - сообщает пресс-служба. - Имеется пострадавший. Для ликвидации пожара привлекались пожарные расчеты пожарно-спасательных частей ПСЧ-22, ПСЧ-16, ПСЧ-24 в составе 12 человек и 3 единицы техники.