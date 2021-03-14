В Калининградской области сгорели два автомобиля

В Калининградской области за сутки в двух муниципалитетах сгорели два автомобиля. Как сообщает пресс-служба МЧС по Калининградской области, первое ЧП произошло в поселке Ивановка Полесского района вечером 13 марта, где горел автомобиль «Опель Вектра».

Второй пожар случился 14 марта в 00:38 на улице Дзержинского в Калининграде. Там в автомобиле «Ауди-100» выгорел моторный отсек на площади одного квадратного метра.

В обоих случаях, как сообщается, реагирование сил и средств МЧС было своевременным, пострадавших не было.